I Maneskin si sciolgono? La decisione di Damiano e Victoria

I Maneskin si dividono? Di recente alcune dichiarazioni di Damiano David hanno allarmato i fan. In realtà, come assicura il settimanale Chi, non c'è alcuna rottura all'orizzonte per la band. Solo una pausa, per ricaricare le pile e cercare nuovi stimoli, dopo il grande successo raggiunto a livello internazionale grazie alla vittoria all'Eurovision Song Contest nel 2021. "Dopo il tour mondiale il gruppo si prenderà una pausa", si legge sulla rivista, che spiffera pure i progetti di Damiano e Victoria, due componenti della band.