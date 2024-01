Domenica In, Mara Venier in lacrime interrompe la diretta

Momento di commozione a Domenica In per Mara Venier: la conduttrice è crollata in diretta e ha chiesto alla sua regia di mandare un filmato. È successo durante il talk show sul Festival di Sanremo, in seguito all'esibizione di Tony Dallara (87 anni) tornato a cantare dopo aver passato due mesi in coma a causa di alcuni problemi di salute. Zia Mara non è riuscita a trattenere le lacrime: "Scusatemi, scusatemi davvero. Mi sono commossa". Ha così girato le spalle alla telecamera e ha chiesto alla regia di mandare in onda una clip.