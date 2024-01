Paolo Bonolis dice basta e lascia la tv: ecco quando. L'annuncio

Paolo Bonolis lascia la televisione. Non è la prima volta che il conduttore annuncia di voler abbandonare il piccolo schermo ma questa volta l'idea è più concreta che mai, complice il suo contratto con Mediaset in scadenza (il prossimo giugno). "Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l'esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia - ha dichiarato il conduttore in un'intervista a La Stampa - Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Fare tv vuol dire sapere cogliere lo spirito del tempo e io devo trovare me nello spirito di quest'epoca: devo capire cosa sono diventato e se ho qualcosa da dire a questa generazione".