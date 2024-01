Montesano torna in tv: "Ho sofferto molto, non capisco cosa è successo"

Enrico Montesano è tornato in televisione, un anno dopo la polemica a Ballando con le Stelle per la maglietta fascista. L'attore è stato ospite di Francesco Giorgino a XXI Secolo, il nuovo programma di Rai1 in onda ogni lunedì in seconda serata. "È passato più di un anno e confesso che non so spiegarmi ancora perché è successa questa cosa - le parole dell'attore romano in tv - mi è dispiaciuto molto perché ho patito molto questa lontananza da mamma Rai. Perché io sono nato in Rai, faccio parte anche i della famiglia e vorrei partecipare anche io alla grande festa dei 70 anni della tv e dei 100 della radio".