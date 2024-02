Stallone devastato per la morte dell'amico "Apollo": le sue parole commuovono tutti

Senza Rocky Apollo non sarebbe diventato un personaggio leggendario. Ma senza Apollo, forse, anche Rocky non sarebbe diventato Rocky. E Sylvester Stallone lo sa molto bene. Ecco perché ha voluto dedicare parole cariche di commozione e affetto per la morte dell'amico Carl Weathers. In un video su Instagram dice: "Oggi è un giorno incredibilmente triste per me . Sono così devastato che non riesco nemmeno a dirlo. Sto cercando di tenermi tutto dentro perché Carl Weathers è stato una parte così importante della mia vita, del mio successo, di tutto questo. Gli riconosco un enorme credito e merito. Perché quando è entrato in quella stanza e l’ho visto per la prima volta, ho visto la grandezza. Ma non avevo realizzato la dimensione di questa grandezza. Non avrei mai potuto raggiungere ciò che abbiamo fatto con Rocky senza di lui”.