Martina Colombari come Kate Middleton: “Sono stata operata d’urgenza all’addome”

ROMA - Come accaduto a Kate Middleton, principessa del Galles dimessa nei giorni scorsi dalla London Clinic dopo un intervento chirurgico, anche Martina Colombari è stata operata all'addome . Ad annunciarlo in un video postato tra le sue storie Instagram è stata la stessa attrice, Miss Italia nel 1991 e moglie dell'ex calciatore milanista Alessandro Costacurta.

Colombari, il video dal letto in ospedale

"Se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale - ha detto la 48enne Colombari rivolgendosi ai suoi fan dal letto dell'ospedale -. Oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento un po' d'urgenza all'addome. Un po' un patatrac in peritonite e quindi sono stata ricoverata all'ospedale 'Ceccarini' di Riccione, dove ero venuta a trovare i miei genitori. Sono stati tutti magnifici. Tutto lo staff del dottor Lucchi, tutte le oss e tutte le infermiere che mi hanno coccolata, curata e salvata. Adesso piano piano mi riprenderò, ciao a tutti".