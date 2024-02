Zendaya sciocca con un vestito da androide sul red carpet di Dune 2: i fan restano increduli 

Zendaya diventa un robot. No, non è un film di fantascienza e nemmeno il titolo della prossima pellicola della 27enne statunitense. La verità è un’altra ed è clamorosa. L’attrice si è presentata con un look pazzesco al red carpet londinese dell’attesissima seconda parte della saga di Dune, diretta da Denis Villeneuve e interpretata da un cast clamoroso che va da Josh Brolin a Florence Pugh, da Lea Seydoux a Rebecca Ferguson, da Timothée Chalamet a Stellan Skarsgard, Austin Butler and Anya Taylor-Joy. Oltre a Zendaya, appunto, che ha messo in mostra un vestito da androide che ha scatenato i fotografi presenti alla premiere mondiale della pellicola (che in Italia uscirà il 28 febbraio).