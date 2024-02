Geolier, il vero significato del nome. E cosa ha comprato con i primi guadagni

Perché Geolier si chiama così? In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia il rapper napoletano, grande protagonista al Festival di Sanremo 2024 , ha svelato alcune curiosità sul suo nome d'arte. Non solo: ha anche ammesso cosa ha comprato con i primi guadagni. Tanti hanno conosciuto il cantante solo sul palco dell'Ariston ma da tempo l'artista domina le classifiche italiane: il suo ultimo album, Il coraggio dei bambini, è stato il più venduto ed ascoltato del 2023.

Perché Geolier si chiama così: vero nome e significato

Il vero nome di Geolier è Emanuele Palumbo. Il 'soprannome' Geolier viene dal quartiere in cui è cresciuto a Napoli: "Ero di Secondigliano, quindi "secondino", tradotto in francese fa "geolier" - ha spiegato il diretto interessato - Ho suonato fin da piccolo, la musica a casa nostra era sempre presente. Non ricordo nemmeno bene quando, ma un giorno ho visto il film sul rapper americano 50 Cent e ho detto: "Voglio fare questo".