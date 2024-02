Matteo Berrettini protagonista a C'è posta per te. Il tennista sarà ospite della puntata in onda su Canale 5 sabato 17 febbraio. Per lo sportivo si tratta della prima volta nel people show di Maria De Filippi. Altri ospiti della serata la cantante Giorgia e il compagno Emanuel Lo, ballerino, coreografo e insegnante di Amici.