Matteo Berrettini in lacrime a C'è posta per te: le parole che emozionano tutti

Matteo Berrettini è stato il protagonista della prima storia della puntata di stasera di C'è posta per te. Berrettini è stato la sorpresa di Denise, una ragazza che sta attraversando un momento difficile perché, qualche mese fa, ha perso il compagno, Davide, durante un allenamento di calcio. A regalarle un momento di felicità con Berrettini è stata Debora, la sorella, che ha voluto Matteo "perché - come ha detto Maria De Filippi - è il suo idolo". E Berrettini ha fatto il suo dovere in pieno, donando alla ragazza sorrisi e spensieratezza. In trasmissione non c'era Melissa Satta: Berrettini ha registrato la puntata settimane fa, ma era previsto già che andasse da solo. Non c'entra nulla la loro separazione.