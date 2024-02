Un Posto al sole, grave lutto per l'attrice che interpreta Silvia: cast in lacrime

I messaggi del cast di 'Un posto al sole'

Tantissimi i messaggi di cordoglio che arrivano dal cast. Tra i primi a voler ricordare Gianni Netti Germano Bellavia (che nella serie interpreta Guido Del Bue): "Ciao amico mio, solo tu mi potevi chiamare Chiattó senza farmi inca**are... Continua a farlo, mi raccomando, io ti sento sempre. Mi inca**o solo se non lo fai più. tvb Gianni mio x sempre…”, e ancora Alberto Rossi (Michele Saviani) scrive: "Il marito di mia moglie. È quello che ci dicevamo io e Gianni ogni volta che ci vedevamo, chi vuole capire capisca. Un rapporto di 28 anni che solo noi possiamo sapere. Una delle persone più simpatiche, più ironiche che abbia mai conosciuto ed è per questo che mi posso permettere di mettere un commento come quello che ho fatto”.