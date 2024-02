Clamoroso Shakira: ecco quanti soldi guadagna ogni settimana grazie a Spotify

Quanto guadagna Shakira: il patrimonio della cantante

Pare che l'ex di Piqué abbia accumulato, tra album e concerti in giro per il mondo, un patrimonio netto di circa 300 milioni di dollari (più di duecento milioni di euro). Senza dimenticare la partecipazione in qualità di giudice al talent show americano La Voz e la sua linea di profumi. Guadagni nettamente superiori all'ex difensore del Barcellona, la cui fortuna non andrebbe oltre gli 80 milioni di euro. Le canzoni di Shakira più ascoltate su Spotify sono: TQG, Hips don't lie, Music Session vol.53, Dia de enero, Whenever, Wherever, Monotonia, El Jefe, Waka Waka.