Finale Masterchef diretta: scopri il vincitore e segui la puntata LIVE

21:17

Masterchef 13: iniziata la finale

Via alla finale di Masterchef 13: stasera i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri decreteranno il vincitore di questa edizione che sarà uno tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara.

21:11

Il look dei giudici per la finale di Masterchef 13

Look degno delle grandi occasioni per i tre giudici di Masterchef 13, pronti ad assaggiare i piatti degli ultimi quattro aspiranti chef nella finale: come si può vedere da un post sui profili social ufficiali del programma indosserà un abito rosso Bruno Barbieri, in nero Antonino Canavacciuolo mentre un elegante grigio scuro è stato scelto da Giorgio Locatelli.

21:00

Finale Masterchef 13, cresce l'attesa sui social

Sale l'attesa per la finale di Masterchef 13, già in tendenza sui vari social con i fan pronti a tifare per il loro finalista preferito e a dare il loro giudizio sui piatti che gli aspiranti chef presenteranno ai giudici.

20:53

Eleonora risponde a Niccolò sui social

Un legame speciale quello che si è creato tra Eleonora Riso e Niccolò Califano, medico e concorrente eliminato proprio a un passo dalla finale di Masterchef 13. "All'inizio pensavo fosse una pazza, poi l'ho conosciuta meglio ed effettivamente è una pazza", ha detto scherzando Niccolò rispondendo a una domanda su Elonora che, poco prima della finale che la vedrà protagonista, ha risposto attraverso una storia Instagram: "Finalmente una diagnosi esaustiva. Tvtttt...ttttb" le sue parole corredate dall'emoji di un cuore.

20:42

Antonio, Eleonora, Michela e Sara: chi sono i finalisti

Storie, origini e provenienze differenti ma una stessa grande passione, quella per la cucina, unisce Antonio, Eleonora, Michela e Sara: ecco chi sono i finalisti di Masterchef 13... (APPROFONDISCI)

20:30

Finale Masterchef: dove vederla in tv e streaming

È il giorno decisivo a Masterchef 13: ai giudici Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri il compito di eleggere il nuovo vincitore del 'cooking show'. Sarà possibile seguire la finale in diretta tv e streaming... (TUTTI I DETTAGLI)

