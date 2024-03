Michela svela i retroscena di Masterchef 13: "C'è una cosa che cambierei"

Masterchef, le parole di Michela: "Cambierei..."

"Cosa cambierei del mio Masterchef? L’antipasto del mio menu finale, per il resto niente. Sono stata me stessa al mille e uno per cento". Poi sul rapporto con Kassandra: "All’inizio non ci capivamo, poi ci siamo conosciute anche dietro le telecamere e ho capito che siamo più simili di quanto si possa pensare. Ma io sono arrivata a Masterchef con un obiettivo, poi se uno vuol chiacchierare, chiacchiera…".