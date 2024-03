Sanremo 2025, il toto conduttori: "Un trio dopo Amadeus, con una sorpresa"

Cattelan su Sanremo dalla Venier

Proprio nell'ultima puntata di Domenica In, trasmissione condotta dalla Venier, Cattelan ha detto la sua sulla possibile conduzione del Festival di Sanremo: "Non so niente, ma Sanremo è un’istituzione, se qualcuno ti chiama non ci devi pensare, rispondi presente e vai. È una cosa gigantesca, soprattutto per me che ho sempre tenuto un profilo diverso e ho un altro tipo di esposizione che non è quella del quotidiano; è un lavoro che è bello affrontare come una sfida, come un gioco”. Poi, con la sua consueta ironia, ha sottolineato: “Per cosa sarebbe bello farlo? Per mia nonna. Da quando faccio la seconda serata (con 'Stasera c’è Cattelan' su Rai 2, n.d.r.) lei ovviamente va a dormire prima, quindi pensa che sia disoccupato perché non mi vede più in televisione”.