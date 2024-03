Sabrina Ferilli: "Da piccola ero Maradona femmina"

Sabrina Ferilli è una delle attrici più desiderate a livello nazional popolare. Eppure non è sempre stato così, come ricordato dalla diretta interessata in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo: "La mia è una bellezza più casereccia che fatale. Da piccola parevo Maradona femmina ".

La bellezza di Sabrina Ferilli

La Ferilli non si è sentita sempre a proprio agio con il suo corpo: "Ero una ragazza formosa, mediterranea, avevo sopracciglia molto folte e capelli ingestibili. Non mi sentivo brutta, ma gli altri mi facevano sentire sbagliata", ha ammesso Sabrina, che oggi si mantiene in forma con quattro allenamenti a settimana in palestra.