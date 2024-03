C'è posta per te, Pellegrini, Mancini e Cristante commossi: cosa è successo

La Roma a C'è posta per te, cosa è successo

In attesa di andare a Firenze domani (la puntata è stata registrata settimane fa), i tre romanisti sono stati accolti da Maria De Filippi con un filmato in cui sono state mostrate immagini e numeri della loro carriera (finale di Conference a Tirana compresa). Nota a margine: Pellegrini è stato introdotto proprio dalle parole di Totti che lo ha definito un ragazzo "speciale". Poi la storia, molto emozionante. Maria De Filippi racconta il percorso della malattia del marito di Simona, che piange. Pellegrini, Mancini e Cristante ascoltano, emozionati e commossi anche loro. La protagonista di C'è Posta per te vuole scusarsi con i figli perché, dice, non riesce ad essere concreta e affettuosa come era il marito, tifoso della Roma da sempre. "Questa passione - dice Maria De Filippi - l'ha trasferita ai figli Gabriele e Ilenia". A loro, in provincia di Catania, viene consegnata la posta, i due ragazzi vengono poi accolti in studio. Il copione è lo stesso da anni, ma ogni sabato sono milioni i telespettatori che non riescono a trattenere le lacrime: Maria De Filippi racconta la storia della famiglia, Mancini è il più commosso dei tre, Pellegrini e Cristante nascondono meglio l'emozione. E ridono quando vengono a sapere che il terzo figlio, grazie al papà, si chiama Francescototti, tutto attaccato.