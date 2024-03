Quanto guadagnano i vincitori degli Oscar

Quanto guadagna il vincitore di un Oscar? Sostanzialmente nulla: non c'è alcun corrispettivo in denaro per chi trionfa in una delle varie categorie. Vincere un Oscar, però, può cambiare la carriera di un attore o di un regista. Ricevere la statuetta dorata, infatti, conferisce visibilità, prestigio e credibilità in tutto il mondo.