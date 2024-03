Il cane Messi applaude agli Oscar: svelato il trucchetto in una foto

Gli Oscar 2024 verranno ricordati, tra le tante cose, anche per la presenza del cane Messi che, seduto in platea, applaudiva ai suoi colleghi umani tra cui John Cena (che si è presentato nudo sul palco). Come ha fatto l'animale a battere le sue zampe con tale facilità? A svelare il mistero una foto diffusa su Reddit ed altre piattaforme social: davanti al cane sono state infatti posizionate delle protesi che sono state fatte muovere da un tecnico nascosto sotto la seduta, per dare l’illusione che fosse proprio Messi a fare gli applausi.