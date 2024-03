Isola de Famosi 2024, anche Valentina Vezzali tra i concorrenti

Sta per tornare in tv l'Isola dei Famosi con una nuova edizione. Appuntamento all'8 aprile, data fissata per la prima puntata del programma, che non sarà più condotto da Ilary Blasi dopo la rivoluzione decisa da Mediaset. Le prime anticipazioni hanno svelato il nuovo conduttore, gli opinionisti e alcuni nomi dei naufraghi che faranno parte della spedizione: tra questi anche Valentina Vezzali, 50 anni, campionessa azzurra di scherma, che si metterà alla prova in una veste totalmente nuova.