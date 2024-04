Bertè shock: "Borg mi chiese di fare sesso con due prostitute. L'ho picchiato"

ROMA - Cresce l'attesa per la nuova stagione di Belve , il programma di Francesca Fagnani che ritornerà in tv questa sera - martedì 2 aprile, alle 21:20, su Rai2 - con un ospite speciale nella prima puntata. Riflettori puntati su Loredana Bertè , che si è raccontata a 360 gradi.

Loredana Bertè shock: "Borg preferiva la cocaina a me"

La cantante ha parlato del tormentato rapporto amoroso con Bjorn Borg: "Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare", sottolinea Loredana che poi svela l'incredibile motivo che ha messo la parola fine al matrimonio con il celebre tennista svedese: "Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: 'fare sesso con queste?'. L'ho preso, l'ho gonfiato di botte e me ne sono andata".