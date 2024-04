Francesca Cipriani, figuracce a ripetizione a Belve: Fagnani si arrende...

Francesca Cipriani è una delle ospiti della prossima puntata di Belve, in onda su Rai 2 martedì 9 aprile. La conduttrice Francesca Fagnani ha provato ad interpellarla su alcune domande di cultura generale, ricevendo delle risposte che hanno scatenato l'ilarità del pubblico in studio. "Lei ha detto che a scuola amava molto Siddharta", ha chiesto la conduttrice. "Non me lo ricordo, io a scuola amavo un pò tutti", la risposta della Cipriani. "Ma credo che si riferisse al libro di Hermann Hesse", ha proseguito Francesca Fagnani. "Di Hermes?", ha chiesto una stupita Cipriani. "Facciamo così, rinuncio alla domanda", ha chiosato la conduttrice.