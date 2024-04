Tapiro a Diletta Leotta: "Berghain? Rimbalzato anche Bezos, vi spiego perché"

Valerio Staffelli ha consegnato a Diletta Leotta il Tapiro d'oro, dopo che, alcuni giorni fa, è stata "rimbalzata" a Berlino, all'ingresso di un locale: il Berghain, la discoteca tedesca più famosa. La showgirl era in compagnia del compagno, il calciatore Loris Karius, ma non è stata fatta entrare a causa del suo abbigliamento. La Leotta indossava infatti un cappotto giallo peloso, non considerato adeguato per entrare nella discoteca.