Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?: "Ho un bel po' di riposi accumulati"

Federica Sciarelli potrebbe presto lasciare Chi l'ha visto?, programma che ha segnato la sua carriera e che conduce ormai dal 2004. "Penso che quando sono arrivata in prestito dal Tg3, di cui ancora faccio parte, avevo immaginato di fare un anno in distacco per fare un’esperienza di prima serata e poi tornarmene al Tg. Invece ci sono rimasta per venti anni", ha detto in un'intervista rilasciata a Libero per poi aggiungere: "Il programma mi ha dato tanto e al quale spero di aver dato tanto anche io. Ormai è un po’ come se fosse una grossa famiglia. Noi cerchiamo di aiutare le persone".