Amadeus lascia la Rai diretta: reazioni e aggiornamenti LIVE

16:48

Amadeus via dalla Rai, social in tilt

Intanto, social in tilt per l'addio di Amadeus alla Rai

16:48

Amadeus, il video sui social in cui annuncia l'addio

Amadeus ha pubblicato un video su Instagram per annunciare il suo addio alla Rai. Queste le sue parole: "Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento. Grazie a tutti i dirigenti che ho incontrato negli anni, che hanno riposto in me fiducia, garantendomi autonomia e serenità. Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile. Un grazie speciale va alle maestranze Rai che rappresentano al meglio lo spirito dell'azienda. Grazie anche ai colleghi e ai tanti artisti che hanno creduto in me e si sono fatti coinvolgere nelle mie idee. I programmi che ho avuto la possibilità e la gioia di realizzare, Sanremo compreso, appartengono al pubblico ma rappresentano per me un pezzo di cuore e di vita. Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l'apprezzamento ricevuto con il lavoro, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. Grazie a tutti, ci vediamo in tv".

16:35

Chi sostituirà Amadeus: le voci su Carlo Conti e Stefano De Martino

Tra i possibili sostituti di Amadeus ci sono Carlo Conti e Stefano De Martino

16:29

Amadeus sul Nove, le parole di Fabio Fazio

Anche Fabio Fazio è intervenuto sulla questione: "Amadeus al Nove? Ne sarei ovviamente molto molto felice"

16:26

Amadeus lascia la Rai, anche Sanremo via?

"Esiste il rischio per la Rai di perdere il Festival di Sanremo? Non ne ho idea. Al momento fino al Festival del 2025 c'è la convenzione poi chissà". Così a LaPresse il sindaco del comune di Sanremo, Alberto Biancheri. Per la Rai sarebbe un terremoto clamoroso, al momento non ci sono conferme.

16:24

Carlo Conti sull'addio di Amadeus in Rai

"È un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui. Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte”: queste le parole di Carlo Conti sull'addio alla Rai di Amadeus

16:15

Amadeus, l'ultimo giorno con Fiorello e Sinner?

Secondo alcune indiscrezioni, per l'ultima puntata di Viva Rai Due, Fiorello potrebbe e dovrebbe avere in diretta sia Amadeus sia Jovanotti. "E poi - ha detto - ci sono anche i tennisti". Il web si è scatenato: in arrivo Sinner?

16:10

Amadeus lascia la Rai, ufficiale

Amadeus lascia la Rai: ora è ufficiale.

