Mare Fuori, il dramma di Giovanna Sannino: "Mio padre è stato arrestato"

Ospite per la prima volta a Verissimo Giovanna Sannino, la Carmela di Mare Fuori , ha svelato retroscena inediti sulla sua vita privata. Da adolescente ha sofferto molto per l'arresto di suo padre , come raccontato a Silvia Toffanin: "Una mattina i Carabinieri hanno bussato a casa mia e si sono portati via mio padre. Stavo capendo che stava succedendo qualcosa di non bello, però non mi spiegavo il motivo. Mio padre è stato un mese e mezzo agli arresti domiciliari e dieci giorni in carcere . L’accusa era corruzione. Alla fine ha patteggiato”.

Perché il padre di Giovanna Sannino è stato arrestato

"Qual era l’accusa? L’accusa era corruzione per un viaggio che noi avevamo fatto, ma che non è mai stato prenotato nell’agenzia che era stata diciamo nominata dall’accusa. - ha spiegato Giovanna Sannino - Ma se questa situazione è tanto confusa mi sono apparsi subito chiare dalle carte delle cose chiarissime. Ovvero che mio padre faceva parte dell’amministrazione di questo paese della periferia napoletana e il comune non aveva speso soldi e nell’agenzia mio padre non era mai entrato e nel momento dell’arresto mio padre non era più sindaco da mesi oramai. Viene arrestato per paura di reiterare il reato. Ma che reato doveva reiterare?".

Come sta oggi il padre di Giovanna Sannino

"Quando mio padre è tornato a casa dopo il patteggiamento ha deciso di parlarne con me. Lui ha patteggiato perché era il modo più veloce per uscire da questo incubo. Ora lui sta bene. L’abbiamo presa come un’esperienza che ci ha fatto crescere", ha aggiunto l'attrice di Mare Fuori che sul set della fiction Rai ha trovato l'amore. Giovanna Sannino è infatti fidanzata con l'attore Gaetano Migliaccio, che nella serie interpreta Salvo: "Ho trovato un uomo gentile, un uomo di altri tempi. Quando ho incontrato Gaetano non stavo vivendo un momento felice, ero appena uscita da una storia che mi aveva cambiata. Non ero pronta ad un nuovo amore anche perché ero convinta che non sapevo cercarlo", ha detto.