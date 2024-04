Emma in concerto, incidente sexy con il vestito: slip a vista. Piovono critiche

Incidente sexy per Emma Marrone in una delle sue ultime esibizioni live. In un video diventato virale sui social network l'artista ha mostrato involontariamente gli slip al pubblico a causa di un vestito troppo corto. Nonostante questo la 39enne ha continuato a cantare con grande naturalezza.

Emma mostra le mutande in concerto

Una svolta hot che qualcuno ha bocciato: "Stai diventando troppo volgare", ha scritto un fan. "A cosa serve far vedere le parti intime?", ha scritto un altro utente. In un'intervista di qualche tempo fa Emma ha puntato il dito contro bigotti e moralisti: "Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul s3no. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte".