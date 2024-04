Antonella Clerici contro Barbara D'Urso: "Fece una cosa sgradevole"

Antonella Clerici non sopporta Barbara D'Urso: da oltre dieci anni le due non hanno alcun tipo di rapporto, come rivelato dalla prima nel corso di un'intervista a Belve con Francesca Fagnani. "Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio compagno di allora, Eddy. Chi pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna e devo dire che nessuno ne parlò. Come si fa in genere per rispetto di una signora della televisione", ha spiegato la Clerici.