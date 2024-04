Taylor Swift eguaglia un super record di Madonna nel Regno Unito

LONDRA - Taylor Swift è sicuramente la pop star di questa era. Record su record tra dischi, concerti, social. E l’ultimo grande traguardo, come riporta il The Guardian, la mette vicinissima all’icona Madonna. Taylor è diventata l’artista donna con il maggior numero di album alla posizione numero 1 nel Regno Unito, proprio come Lady Ciccone. Non solo: domina anche la classifica dei singoli di questa settimana, con tre canzoni nella Top Five tra cui una numero 1, ovvero “Fortnight”, con Post Malone. È il suo quarto singolo numero 1 e il suo terzo double in classifica.

Taylor Swift, che numeri da record

Con 207.000 vendite in classifica (risultato di ascolti in streaming e acquisti) The Tortured Poets Department ha superato il resto della Top 10 e ha registrato la settimana di apertura di vendite più grande del Regno Unito in sette anni, da quella di Ed Sheeran nel 2017. Nessun artista è arrivato con 12 dischi alla posizione numero 1 così rapidamente come Swift. Ci è riuscita in 11 anni e sei mesi, molto più velocemente dei Beatles, che hanno dovuto aspettare fino a The Beatles at Hollywood Bowl del 1977 per ottenere il loro 12esimo posto. E in Italia? Conquista subito la vetta della classifica degli album più venduti con il suo "The tortured poets department".