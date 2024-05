Myrta Merlino assente (di nuovo) a Pomeriggio 5, pubblico furioso. Si pensa alla sostituta

Myrta Merlino ancora assente a Pomeriggio 5. La conduttrice non era presente nella puntata di giovedì 2 maggio e mancherà anche a quella di venerdì 3 maggio. Non è chiaro il motivo di questa scelta ma non è la prima volta che accade da quando ha preso le redini del programma. La situazione ha fatto infuriare il pubblico che si è lamentato sui social network. "È sempre in ferie, Barbara D'Urso non saltava una puntata", ha ricordato più di qualcuno. Al posto della Merlino il giornalista Giuseppe Brindisi. Per la prossima stagione televisiva, però, Mediaset starebbe pensando ad un'altra presentatrice considerati anche gli ascolti poco esaltanti raggiunti dalla Merlino.