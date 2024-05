Incredibile Venditti: con il concerto per lo scudetto della Roma supera Madonna

Antonello Venditti batte Madonna. Il cantautore romano ha superato la regina del pop nella classifica degli eventi musicali gratuiti più affollati. A farlo sapere lo stesso artista su Instagram, dove ha condiviso un post di un fan di Lady Ciccone. "Ma guarda un po'", ha commentato Venditti, facendo subito il pieno di like e commenti positivi (tra cui quelli di Mara Venier e Noemi). Qualche giorno fa -per la fine del suo The Celebration Tour - Madonna ha tenuto un concerto gratuito a Rio de Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana, di fronte a un milione e mezzo di telespettatori. Ma nel 2001 al Circo Massimo per Venditti che festeggiava lo scudetto della Roma c'erano molte più persone: ben 1.800.000 spettatori.