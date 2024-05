Eurovision 2024 semifinale: programma, cantanti, dove vederlo in tv

Tutto pronto per la prima semifinale dell' Eurovision Song Contest, che si svolgerà in Svezia a Malmö. A rappresentare l'Italia ci sarà Angelina Mango, vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, con il brano La noia. La cantante italiana cercherà di emulare i Maneskin, che trionfarono nell'edizione del 2021.

Eurovision, il regolamento

Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e il Paese ospitante, la Svezia, sono già qualificate per la finale di sabato. Le altre nazioni si sfideranno in semifinale. Rispetto al passato, anche chi è già in finale, si esibirà durante le due semifinali.