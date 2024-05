Angelina Mango e il fratello dietro le quinte: il segreto della vittoria a Sanremo

Forse alcuni non lo sanno, ma Angelina Mango ha un fratello che è da sempre un suo grande punto di riferimento anche in campo artistico, non solo nella vita. Si chiama Filippo , è un classe 1995 ed è un batterista molto bravo e affermato che però ha preferito viversi il suo talento con grande discrezione.

Angelina e Filippo Mango, il segreto del successo

Spesso Filippo accompagna musicalmente la voce di sua sorella con la batteria: l'ha fatto sul palco di Sanremo, per esempio, nella serata delle cover di quest'anno quando Angelina ha portato "La Rondine", brano arrangiato anche da Filippo Mango. Non solo: Filippo ha seguito dietro le quinte tutte le serate dell'ultimo Festival, vinto da Angelina, per sostenere e stare vicino alla finalista dell'Eurovision 2024. È stato anche lui uno dei segreti della vittoria della giovane cantante, che ha più volte dichiarato di basare tutto sul loro supporto, indispensabile per il suo successo.