Angelina Mango all'Eurovision 2024, scaletta e dove vederlo in tv

Finale Eurovision 2024: scaletta e quando canta Angelina Mango

Stasera, alla finale dell'Eurovision 2024, Angelina Mango canterà alle 22:20. Il televoto verrà aperto alle 21:16 e sarà chiuso alle 23:51. L'Italia non potrà votare per la figlia di Mango e Laura Valente: il regolamento dell'ESC prevede che il pubblico può votare fino a 20 volte per qualsiasi dei concorrenti, tranne per quello del proprio Paese. Accanto a questo voto ci sarà quello delle giurie nazionali, ciascuna formata da cinque professionisti del mondo della musica e dello spettacolo che assegnano un set di punti che va da 1 a 12.

Ecco la scaletta ufficiale della finale dell'Eurovision Song Contest 2024 con i cantanti in ordine di uscita:

1. Svezia | Marcus & Martinus - Unforgettable

2. Ucraina | alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

3. Germania | ISAAK - Always On The Run

4. Lussemburgo | TALI - Fighter

N.B. Il numero 5, assegnato ai Paesi Bassi, è stato cancellato (e non assegnato a nessun altro) dopo la squalifica del cantante Joost Klein perché “la polizia svedese sta indagando sulla denuncia presentata da una donna membro della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto dopo l’esibizione di Klein nella semifinale di giovedì sera. Mentre le indagini sono in corso, non è opportuno che partecipi alla gara”, come fatto sapere dagli organizzatori dell’ESC in una nota.

6. Israele | Eden Golan - Hurricane

7. Lituania | Silvester Belt - Luktelk

8. Spagna | Nebulossa - ZORRA

9. Estonia | 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Irlanda | Bambie Thug - Doomsday Blue

11. Lettonia | Dons - Hollow

12. Grecia | Marina Satti - ZARI

13. Regno Unito | Olly Alexander - Dizzy

14. Norvegia | Gåte - Ulveham

15. Italia | Angelina Mango - La Noia

16. Serbia | TEYA DORA - RAMONDA

17. Finlandia | Windows95man - No Rules!

18. Portogallo | iolanda - Grito

19. Armenia | LADANIVA - Jako

20. Cipro | Silia Kapsis - Liar

21. Svizzera | Nemo - The Code

22. Slovenia | Raiven - Veronika

23. Croazia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

24. Georgia | Nutsa Buzaladze - Firefighter

25. Francia | Slimane - Mon Amour

26. Austria | Kaleen - We Will Rave

Dove vedere in tv e in streaming la finale dell'Eurovision 2024

La finale dell'Eurovision 2024 sarà trasmessa in diretta sulla Rai: l'appuntamento è live in prima serata l'11 maggio su Rai1, Rai Radio 2 e in streaming (gratis) su RaiPlay. A commentare dall'Italia le voci di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Se invece si vuole seguire lo show senza il commento italiano e dunque in lingua originale basta connettersi sul canale YouTube di Eurovision.