Rovazzi, svelato il mistero del furto del cellulare: ecco la spiegazione

Rovazzi e il futuro: la verità dell’artista

Non era vero il furto, la scenetta era costruita a tavolino con un attore che si è "travestito" da ladro per girare una mini clip a Milano. Insomma, è stata solo una trovata di marketing per lanciare il nuovo singolo "Maranza". "Ho pensato ad un'idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l'uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio", ha detto Fabio Rovazzi a distanza di un giorno.