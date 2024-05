Linda Morselli a L'Isola dei Famosi: le storie d'amore con Valentino Rossi e Fernando Alonso

Linda Morselli è la nuova naufraga de L'Isola dei Famosi 2024. Un nome noto agli appassionati di gossip e motori: è stata legata a due famosi piloti. Prima a Valentino Rossi , che ha conosciuto nel 2008 mentre lavorava come ombrellina della MotoGP, poi a Fernando Alonso. Ha avuto anche un breve flirt con il calciatore Sergio Ramos. Nata nel 1988 a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, la modella e influencer ha partecipato nel 2006 a Miss Italia, dove si è classificata tra le prime trenta, ottenendo la fascia di Miss Eleganza. Nel 2018 ha partecipato a Pechino Express in coppia con l'amica Rachele Folgar.

Linda Morselli è l'ex fidanzata di Valentino Rossi

Linda Morselli ha conosciuto Valentino Rossi nel 2008, quando era una delle ragazze ombrelline in pista nel circuito di San Marino. L'amore è scoppiato solo quattro anni dopo: è stato il pilota a ricontattarla dopo aver letto un'intervista in cui Linda diceva di essere una grande fan del "dottore". I due si sono amati per quattro anni ed erano ad un passo dalle nozze: la rottura è arrivata perché, come rivelato dalla Morelli, c'è stato un grosso ostacolo da superare e Rossi ha deciso di intraprendere una strada differente.