Temptation Island 2024: quando inizia e chi sono Siria e Matteo

Puntuale come ogni anno torna Temptation Island . Il programma cult dell'estate sarà condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia . Contrariamente a quanto annunciato nei mesi scorsi non inizierà il prossimo 13 giugno bensì a fine mese. Mediaset sta ancora valutando se partire giovedì 20 giugno o giovedì 27 giugno . Quel che è certo è che il programma non andrà più in onda di lunedì per lasciare spazio a Battiti Live con Ilary Blasi.

Temptation Island 2024 coppie: chi sono Siria e Matteo

Con un promo diffuso in tv e sui social, la produzione ha annunciato la prima coppia di Temptation Island 2024. È quella formata da Siria e Matteo. A contattare la redazione del programma è stata lei: "Sto con Matteo da sette anni. Come mai ho deciso di scrivere a Temptation Island? Perché io in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi". Lui ha invece rivelato: "Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno. Quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island e sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me".

Siria Pingo e Matteo Vitali a Temptation Island 2024

Siria di Temptation Island ha 22 anni ed è originaria di Gela ma vive a Massa Carrara. Ha un profilo Instagram che ad oggi conta oltre tremila follower. È ufficialmente fidanzata con Matteo, come si può apprendere dal suo account, dal 30 dicembre 2017. La ragazza è un’impiegata amministrativa e ha una sorella di nome Nicole. Scarse le informazioni su Matteo Vitali che dovrebbe avere circa trent'anni.