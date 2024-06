Evangeline Lilly, l'attrice di Lost e Ant-Man annuncia il ritiro

Evangeline Lilly ha annunciato il suo ritiro a 44 anni. Diventata popolare grazie al ruolo di Kate Austen nella serie cult Lost , la star ha ricondiviso sui social un video registrato nel 2006 in cui esprimeva il desiderio di diventare un' "attrice in pensione" entro il successivo decennio. "Tra dieci anni, dove mi piacerebbe essere? Sono terrorizzata nell’ammetterlo al resto del mondo della recitazione, ma idealmente tra 10 anni mi piacerebbe essere un’attrice in pensione e avere una famiglia – diceva Lilly nel video – Mi piacerebbe scrivere e influenzare la vita delle persone in modo umanitario". Detto, fatto.

Perché Evangeline Lilly non vuole recitare più

A corredo di quel vecchio video Evangeline Lilly ha spiegato: "Sono così piena di gioia e contentezza oggi mentre vivo la mia visione. Lode a Dio, mi sento così grata per le mie benedizioni. Allontanarsi da quella che sembra la scelta più ovvia (ricchezza e fama) a volte può sembrare spaventoso, ma entrare nel tuo dharma sostituisce la paura con l’appagamento. Potrei tornare a Hollywood un giorno, ma, per ora, è qui che appartengo. Una nuova stagione è arrivata e SONO PRONTA… e SONO FELICE". L'attrice si dedicherà alla vita privata: al compagno Norman Kali, al quale è legata dal 2010, e ai due figli di cui non si conoscono neppure i nomi.

Evangeline Lilly ha rifiutato ruoli importanti

Il ritiro di Evangeline Lilly era nell'aria da qualche tempo. L’anno scorso la diretta interessata aveva rivelato di aver rifiutato sia il ruolo di Wonder Woman sia l’offerta di unirsi al franchise di X-Men. Lilly ha indossato i panni di Kate Austen in tutte e sei le stagioni di Lost, dal 2004 al 2010. La sua interpretazione le è valsa una nomination al Golden Globe come migliore attrice in una serie drammatica. È anche nota per il ruolo di Hope van Dyne/Wasp nell’Universo Marvel, dove ha debuttato in Ant-Man nel 2015. Senza dimenticare il personaggio di Tauriel nella trilogia Lo Hobbit di Peter Jackson