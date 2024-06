Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli chiude un'ora prima: il pubblico si vendica

Pubblico furioso dopo l'ultima puntata di Chi l'ha visto?, quella andata in onda su Rai3 mercoledì 5 giugno 2024. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha subito un'improvvisa variazione di palinsesto, terminando un'ora prima del consueto: la decisione è stata presa per fare spazio allo speciale elezioni, nel tentativo di capitalizzare l’alta audience che solitamente segue il format investigativo. Ma tanti utenti non l'hanno presa bene...