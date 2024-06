Barbara D'Urso sta per tornare in tv: "Mi rivedrete presto"

Barbara D’Urso ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in tv. Esattamente ad un anno dal burrascoso divorzio con Mediaset. L'annuncio è arrivato durante una serata tenutasi a Trapani per festeggiare il passaggio della squadra in serie C, condotta proprio dalla D'Urso e da Francesco Facchinetti. È stato quest'ultimo a lanciare l'assist alla collega: "Allora, adesso facciamo un po’ di domande per far partire delle Ansa subito. Dove ti vedremo in televisione? Qui lo vogliono sapere tutti". Barbarella dopo aver tentato scherzosamente di abbandonare il palco ha dichiarato: "Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima, il telecomando è lungo". Facchinetti ha così rincarato la dose: "Segnatevelo giornalisti. Cioè? L’uno? Ti rivedremo sul primo?", ma la D'Urso ha preferito andare via ridendo.