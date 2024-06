Vasco Rossi annuncia le date del tour 2025: ecco in quali stadi farà i concerti

Vasco Rossi ha annunciato con un post su Instagram a sorpresa le date del prossimo tour, nell’estate del 2025. Il cantante di Zocca non si ferma più: sta ancora concludendo le sette tappe a San Siro, tutte sold out, poi lo aspettano altri quattro concerti a Bari. Per il 2025 Vasco ha fatto una scelta diversa. Il prossimo anno si esibira in cinque stadi e un'arena, e non c'è San Siro.