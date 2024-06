Ultimo scaletta concerto 2024, stasera la prima data all'Olimpico

Ultimo, concerto a Roma, le date

Ultimo ha previsto tre date allo stadio Olimpico di Roma: oggi, sabato 22 giugno, domenica 23 giugno e lunedì 24. Tre concerti completamente sold out.

Concerto di Ultimo, orario e luogo

Il concerto di Ultimo inizierà allo ore 21:00 e andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Lo spettacolo durerà circa due ore e vedrà l'artista romano esisbirsi in alcuni brani tratti dall'album Altrove, uscito a maggio scorso. Dopo il concerto a Roma Ultimo si esibirà in Siciliail 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova. Anche in questo caso i biglietti sono stati polverizzati dai fans.