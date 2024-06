Terribile incidente, muore una cantante famosa degli anni 80

PERUGIA - Tragedia nella notte sulla Flaminia Nuova, nei pressi di Gualdo Tadino, in Umbria: per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza dello svincolo di Gaifana, nel terribile schianto tre donne hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Tra le vittime, Catia Calisti, di 57 anni, cantante che negli anni '80 aveva lavorato in Rai.