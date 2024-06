Ilary Blasi e la battuta su Chanel Totti a Tony Effe: "Dietro le quinte..."

ROMA - Poche settimane fa ha conquistato le copertine dei giornali di gossip per essere stato intercettato in compagnia di Chiara Ferragni e ora si presenta sul palco accanto a Ilary Blasi. Tony Effe vive un brillante momento di carriera, e in una delle sue ultime ospitate è salito sul palco di Battiti Live 2024 per esibirsi presentando il suo ultimo pezzo.