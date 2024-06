C'è anche la figlia di Mihajlovic dietro il successo di Temptation Island

Anche quest'anno Temptation Island si sta rivelando un grande successo. La prima puntata ha tenuto incollati alla tv oltre tre milioni di telespettatori ed è subito diventato trend topic sui social network. Forse non tutti sanno che all'edizione di quest'anno ha contribuito anche Viktorija Mihajlovic, la figlia di Sinisa . La ragazza, 27 anni, da qualche tempo lavora nella Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi che, tra le tante cose, produce pure il reality show condotto da Filippo Bisciglia. Il nome di Viktorija appare tra gli autori, nei titoli di coda della trasmissione.

La prima puntata di Temptation Island 2024 è stata seguita da 3.248.000 spettatori totali e il 24.88% di share. Ha toccato picchi di 3.804.000 di spettatori e del 36.5% di share . Numeri record soprattutto tra i giovanissimi con una media del 48.25% di share sul target 15-19 anni e il 47.1% di share sui 15-24enni. Senza dimenticare il trionfo sul web: su Instagram, X, Facebook e TikTok Temptation Island è uno dei programmi più commentati. Insomma, un grande risultato che Viktorija Mihajlovic ha festeggiato con tutti i suoi colleghi, come mostrato in alcune recenti stories.

Chi è Viktorija Mihajlovic

Viktorija Mihajlovic è la prima dei cinque figli di Sinisa e Arianna Mihajlovic. Nata a Roma nel 1997, ha studiato moda e psicologia. È diventata nota al grande pubblico nel 2019, quando ha partecipato in coppia con la sorella Virginia a L'Isola dei Famosi. Prima di iniziare a lavorare per Maria De Filippi ha fondato un suo fashion brand: Lemiha. In passato è stata legata all'ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano e al calciatore Pietro Pellegri.