Claudio Amendola: "Tornano I Cesaroni, a novembre di nuovo sul set"

A dieci anni dall'ultima stagione tornano in tv I Cesaroni . "A novembre saremo sul set per girare I Cesaroni 7", ha annunciato il protagonista Claudio Amendola al BCT, il Festival del cinema e della televisione di Benevento. I fan attendevano questo ritorno da tempo. I nuovi episodi sono attesi su Canale 5 entro il 2025 . "In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura", ha precisato l’attore romano. "Poi mi dedicherò al montaggio della fiction “Il Patriarca 2″ che ho da poco finito di girare". Il ritorno dei Cesaroni è vissuto da Amendola con "grande emozione, grande curiosità e grande felicità".

I Cesaroni 7 con Claudio Amendola si farà

"I Cesaroni hanno ottenuto la fiducia del pubblico. Le persone si sono riviste in noi e hanno capito che eravamo reali, e leali, nel raccontarle. E poi aveva due ingredienti giusti: risate e sentimento. E state sicuri che torneranno", ha ribadito Claudio Amendola. Per il momento top secret la trama mentre è certo che non rivedremo sul set Alessandra Mastronardi. Nei mesi scorsi l'interprete di Eva aveva precisato: "I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l'asticella".