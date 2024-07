Temptation Island: "Ho tradito e manipolato Jenny", la vendetta di Tony

Tony e Jenny al centro della terza puntata di Temptation Island 2024 . La ragazza ha confidato alle altre fidanzate del programma di non potersi mai vestire come vuole perché il fidanzato la fa sentire sbagliata: "Non mi fa uscire di casa vestita in un certo modo, mi fa sentire un errore". Tony, dopo aver visto i video, ha replicato duramente: "Ha barattato il suo abbigliamento per un mio cambiamento". Parlando con la tentatrice Karina ha ammesso: "L'ho tradita e manipolata per portarla dove volevo" . Una confessione che ha scioccato il pubblico, che si è schierato totalmente dalla parte di Jenny.

Jenny di Temptation Island: "Tony non mi fa vestire come voglio"

"Il suo modo di impormi le cose mi ha fatto sentire sbagliata, l'abbigliamento ad esempio. Qua sto avendo il coraggio di indossare cose che lui reputa sbagliate perché non ci vedo nulla di male. Mi andava e lo indosso. - ha confidato Jenny di Temptation Island - Se fosse stato qua invece mi sarei fatta condizionare dal suo pensiero per non ferirlo. Trovo sbagliato che una persona non possa vivere per come è senza sentirsi giudicata. Ho passato una vita sentendomi un errore e non voglio più vivere così. L'aspetto esteriore non coincide con quello interiore. Qui dentro ho capito che non c'è niente di male a essere Jenny".

Temptation Island: Tony si vendica della fidanzata Jenny

Tony non ha gradito le confidenze di Jenny a Temptation Island: "Mi sta dicendo che sono il problema e mi girano i co**oni che vengo dipinto come il cattivo, io la voglio salvare. Se vuole vestire così, poteva anche stare single. Jenny non si veste più così perché ha barattato il suo modo di vestire per un mio cambiamento. Questo è stato l'accordo". Ha aggiunto: "Non mi ha conosciuto dietro una scrivania ma che facevo festa dalla mattina alla sera in barca". Successivamente Tony si è vendicato di Jenny organizzando un'uscita in barca con Lino e diverse tentatrici.