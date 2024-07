Beverly Hills, i colleghi devastati dalla scomparsa di Shannen Doherty

Dopo la tragica scomparsa di Luke Perry , l'amatissimo Dylan , il cast della fortunata serie tv Beverly Hills 902010 , perde tragicamente un altro componente, Shannen Doherty, per tutti Brenda Walsh . Una scomparsa che ha colpito profondamente gli altri attori, rimasti tutti in buoni rapporti dopo le turbolenze degli anni Duemila.

Distrutto il "gemello" Brandon

Jason Priestley era il gemello Brandon e con la sorella di scena aveva instaurato un ottimo rapporto: “Sono choccato e triste per la scomparsa della mia amica Shannon. Era una forza della natura e mi mancherà. Invio amore e luce alla sua famiglia in questo momento buio”. Distrutto anche Brian Austin Green, David nella serie, grande amico di Shennan anche fuori dal set: "Sorella, mi hai amato in tutto, eri una parte importante della mia comprensione dell’amore. Mi mancherai più di quanto io riesca a dire ora. Sei stata un regalo per me".

Triste Carol Potter, mamma di Brenda in Bevery Hills, che la ricorda così: "Sono scioccata e rattristata della morte di Shannen Doherty. Che viaggio ha fatto! Se ne è andata troppo presto. Per tutto il tempo è rimasta fedele a sé stessa e ci ha dato un esempio di coraggio e perseveranza nell'affrontare la sua morte. Che possa riposare in pace".

Gabrielle Carteris, Andrea, ha pensato a Dylan: “Così giovane… che tu possa riposare in pace. So che Luke (Perry, ndr) è lì a braccia aperte per amarti”; mentre Mark Espinoza, che interpretava il personaggio di Jesse Vasquez, marito di Andrea, l'ha ricordata in questo modo: “Un altro giorno, un'altra grande perdita. [...] Per me sarai sempre Brenda Walsh".

Infine, il profilo ufficiale dell’account di Beverly Hills sui social ha scritto: “Riposa in pace. Brenda vivrà per sempre nei nostri cuori”.