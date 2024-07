Temptation Island 2024 chiude prima: scene censurate e fidanzati fregati

Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, chiude in anticipo. L'ultima puntata non andrà in onda il 1 agosto bensì il 25 luglio, con un doppio appuntamento. Il reality show dell'estate verrà trasmesso sia mercoledì 24 luglio sia il giorno dopo. Stando alle indiscrezioni pare che questa decisione sia stata presa per far "respirare" il format in vista di una nuova edizione in onda a settembre. Inoltre ci sarebbero stati dei problemi durante le registrazioni a causa dei troppi falò di confronto anticipati. Pare che le riprese siano durate solo dieci giorni e non 21 come di consueto.

Quando finisce Temptation Island 2024 e le scene censurate Temptation Island 2024 finirà di fatto giovedì 25 luglio. Di recente l'autrice Raffaella Mennoia ha svelato alcuni segreti sulla trasmissione, confidando che a differenza delle edizioni negli altri Paesi, in Italia non si mostra in maniera esplicita tutto quello che succede per lasciare spazio all’immaginazione. “Che cos’ha di diverso la versione italiana rispetto alle altre? L’abbiamo resa interessante grazie al montaggio, più di un bacio o una porta che si chiude, non mostriamo. In altre edizioni è più hard. Per noi funziona l’immaginazione”, ha detto la Mennoia, da tempo braccio destro di Maria De Filippi, che produce Temptation Island.

Un fidanzato di Temptation Island "è stato fregato" In rete, intanto, continuano a circolare segnalazioni sulle coppie di Temptation Island 2024. Come riporta Deianira Marzano, pare che Alex Petri abbia lasciato Vittoria Bricarello per una tentatrice. "Ieri sera Alex di Temptation Island era in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico. Non si è sbilanciato perché fino all’1 agosto non può parlare. Ma da quello che ha fatto intendere si è preso una fregatura con la tentatrice", ha raccontato un utente all'esperta di gossip.

