Temptation Island e il video furioso di Filippo Bisciglia: una cosa mai vista

Lino e Alessia si sono lasciati dopo Temptation Island

Davanti al gesto estremo di Filippo Bisciglia, Lino di Temptation Island ha ceduto e ha avuto così inizio un lungo scontro con Alessia. Quando Lino si è lamentato che Alessia "non lo faceva sentire uomo", Bisciglia è intervenuto ancora pizzicando il protagonista della trasmissione e chiedendo: "Ma tu la facevi sentire donna?". Dopo la visione di alcuni filmati Lino e Alessia hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia d'amore. "Mi fai schifo", "Nessuno ti crede", "Fai le porcate": queste sono solo alcune delle "delicate" frasi che Alessia ha rivolto all'ormai ex fidanzato.

Lino e Maika stanno insieme dopo Temptation Island?

Dopo aver lasciato Alessia, Lino ha deciso di approfondire meglio la conoscenza di Maika, la tentatrice di Temptation Island. Ma, come anticipato da Dagospia, ha poi chiesto un ulteriore confronto ad Alessia. Stando a quanto riporta, invece, Deianira Marzano, attualmente Lino starebbe uscendo con un'altra ragazza. Per scoprire la verità non resta che attendere le ultime due puntate di Temptation Island, in onda su Canale 5 mercoledì 24 luglio e giovedì 25 luglio.